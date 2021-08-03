برلمانية تحذر من اجتزاء تصريحات الرئيس عن رغيف الخبز

كتب- مينا غالي:

حذرت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، من محاولة البعض اجتزاء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أدلى بها على هامش افتتاحه للمدينة الصناعية الغذائية، والتي أشار فيها إلى ضرورة تغيير السعر الحالي لرغيف الخبز المدعم، أو إخراجها من سياقها لتشويهها وخلق حالة بلبلة في الشارع المصري.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس كان يتحدث عن برنامج التغذية المدرسية، ومتطلبات تنفيذ البرنامج من موارد مالية تقدر بـ 8 مليار جنيه، حينها أشار لضرورة إعادة النظر فى سعر رغيف الخبز بشكل يساهم في توفير جزء من ميزانية برنامج التغذية المدرسية.

وتابعت: "يجب الإشارة إلى أن فاتورة دعم الخبز التي تتحملها الدولة تصل إلى 42.5 مليار جنيه من أصل نحو 84 مليار جنيه هي فاتورة الدعم التموينى"، وذلك وفقًا للميزانية العامة للدولة للعام 2020 - 2021، علما بأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم 67 قرشًا، في حين تبيعه الحكومة للمواطن بـ5 قروش بما يعنى أن الدولة تتحمل 62 قرشًا من تكلفة إنتاج الرغيف الواحد، في حين تقدم الحكومة الخبز المدعوم لنحو 60 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة للفرد يوميًا وذلك وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووصفت البرلمانية، تصريحات الرئيس، بـ"الشجاعة" لا تصدر إلا عن قائد حقيقي يعرف معنى المسئولية الوطنية تجاه شعبه ودولته، موضحة أن الرئيس قام بعملية شرح

كامل لهذه التصريحات حتى لا يساء استقبالها او تفسيرها من قبل بعض الأشخاص أو الجهات المعادية لمصر، مؤكدة أن الرئيس أعلن تحمله المسئولية الكاملة عن هذا القرار أمام الشعب المصري، لافتة إلى أن هذه التصريحات تأتي استمرارًا لنهج الشفافية الذي يطبقه الرئيس مع المصريين في إشراكهم معه فى كافة القضايا منذ اعتلائه سدة الحكم.

وقالت، إن الدولة المصرية تشهد حراكًا تنمويًا على كافة الأصعدة، بداية من إعادة بناء الإنسان المصري وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، سواء من خلال مبادرات الرعاية الصحية والقضاء على فيروس سي وقوائم انتظار المرضى وباقي مبادرات 100 مليون صحة، وبرامج رعاية المرأة المصرية والأطفال في المدارس للحفاظ على جيل جديد يكون قادرًا على استكمال مسيرة بناء الوطن، بالإضافة للمبادرات الكثيرة والجهود الضخمة لتوفير السكن، الملائم لمحدودي الدخل واهالينا في العشوائيات، ذلك فضلا عن المشروعات القومية العملاقة والتي يأتي على رأسها تطوير الريف المصرى الذى تصل تكلفته أكثر من 700 مليار جنيه، وغيرها من مقومات وملامح الجمهورية الجديدة.