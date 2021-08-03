الجيزة ترفع 1200 حالة إشغال وتعديات للمحال والمنشأت التجارية وإجراءات قانونية حيال المخالفين

الجيزة- أ ش أ:

شنت محافظة الجيزة حملات موسعة بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب وشمال والطالبية وبولاق لرفع المخالفات والتعديات للمحال والمقاهي وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق حيث تم رفع 1200 حالة إشغال وذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الإشغال والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالمحال العامة والورش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت المحافظة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - إلى قيام حي الهرم برفع الإشغالات بشوارع كفر طهرمس والمريوطية فيصل والمنصورية هرم وعلي عفت وعمرو بن العاص بفيصل تم خلالها رفع إشغالات المحلات والمقاهي المخالفة والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين وإزالة فروشات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق لردع وضبط المخالفين وتم ضبط ومصادرة (477) كرسي متنوع و(41) قلب شيشة بالإضافة إلى ضبط ومصادرة (164) حالة إشغال متنوعة شملت إستاندات وعربات وفاترينات لباعة جائلين وثلاجات وشيش وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقام حي العمرانية بشن حملة إشغالات مسائية بشوارع خاتم المرسلين وشارع عثمان محرم والهرم أسفرت عن رفع عدد من إشغالات المحال العامة بالإضافة إلى رفع إشغالات الكافيهات والملاهي الليلية بالقطاع الشمالي بحي الطالبية.

ونفذت أجهزة حي جنوب حملات استهدفت شوارع ربيع الجيزى وهمدان وزكريا بن بخنس والأهرام وسعد زغلول وأحمد ماهر وميدان الجيزة حيث تم رفع 170 حالة إشغال متنوعة للمحال والباعة الجائلين.

وشن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة على الأفران والمحال العامة والمقاهي والصيدليات والمكاتب بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة والطب الوقائي والإشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي ببولاق بالإضافة إلى رفع إشغالات شوارع العامل الأول ومحمد حجازي والطيار فكري بشمال الجيزة.​