السيسي: مش معقولة نبيع 20 رغيف عيش بثمن سيجارة وبعملة محدش يعرفها

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ليس من المعقول أن تبيع الدولة 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة وهو جنيه.

وأضاف السيسي على هامش افتتاحات مدينة السادات: مش معقولة أبيع رغيف العيش بصاغ، وهي عملة ولادنا ميعرفوش عنها حاجة.

وأوضح: مشروع حياة كريمة سيغير حياة سكان الريف في مصر.

وأضاف السيسي: "محدش يقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا جادون وشرفاء".

وتابع السيسي: "بقول للرأي العام لن نستطيع.. داخل في مشروع حياة كريمة عشان نغير حياة الناس.. مبقولش ناخد رقم كبير، لكن ناخد من هنا، عشان نضيف لموضوع التغذية المدرسية".