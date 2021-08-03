السيسي: مش معقولة نبيع 20 رغيف عيش بثمن سيجارة وبعملة محدش يعرفها
كتب- مصراوي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ليس من المعقول أن تبيع الدولة 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة وهو جنيه.
وأضاف السيسي على هامش افتتاحات مدينة السادات: مش معقولة أبيع رغيف العيش بصاغ، وهي عملة ولادنا ميعرفوش عنها حاجة.
وأوضح: مشروع حياة كريمة سيغير حياة سكان الريف في مصر.
وأضاف السيسي: "محدش يقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا جادون وشرفاء".
وتابع السيسي: "بقول للرأي العام لن نستطيع.. داخل في مشروع حياة كريمة عشان نغير حياة الناس.. مبقولش ناخد رقم كبير، لكن ناخد من هنا، عشان نضيف لموضوع التغذية المدرسية".
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