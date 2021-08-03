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السيسي: مش معقولة نبيع 20 رغيف عيش بثمن سيجارة وبعملة محدش يعرفها

11:41 ص الثلاثاء 03 أغسطس 2021
السيسي: مش معقولة نبيع 20 رغيف عيش بثمن سيجارة وبعملة محدش يعرفها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ليس من المعقول أن تبيع الدولة 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة وهو جنيه.

وأضاف السيسي على هامش افتتاحات مدينة السادات: مش معقولة أبيع رغيف العيش بصاغ، وهي عملة ولادنا ميعرفوش عنها حاجة.

وأوضح: مشروع حياة كريمة سيغير حياة سكان الريف في مصر.

وأضاف السيسي: "محدش يقرب من رغيف العيش، لأ هنقرب، لأننا جادون وشرفاء".

وتابع السيسي: "بقول للرأي العام لن نستطيع.. داخل في مشروع حياة كريمة عشان نغير حياة الناس.. مبقولش ناخد رقم كبير، لكن ناخد من هنا، عشان نضيف لموضوع التغذية المدرسية".

الرئيس السيسي سعر الخبز رغيف الخبز الخبز المدعم

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