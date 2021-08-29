القومي للمرأة يهنئ البطلة فاطمة عمر لحصولها على الميدالية الفضية في طوكيو 2020

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بخالص التهاني إلى البطلة المصرية فاطمة عمر لحصولها على الميدالية الفضية لمصر في رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها بالإنجاز العظيم الذى حققته بطلة مصر فاطمة عمر مؤكدة أنها رمز من رموز الكفاح والتحدى والصمود والإنجاز وأنها تواصل مسيرتها المتميزة فى حصد الميداليات البارالمبية بكل قوة متمنية لها المزيد والمزيد من النجاحات.

يُشار إلى أن الرباعة البارالمبية فاطمة عمر حصدت الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 لتحقق الميدالية السادسة لها فى مشوارها البارالمبي على مدار التاريخ.

يذكر أن البطلة المصرية فاطمة عمر تعد أول رياضية مصرية تحقق 6 ميداليات بارالمبية فى العالم فى 6 دورات أولمبية متتالية وهي ذهبية سيدني 2000 وذهبية آثينا 2004 وذهبية بكين 2008 وذهبية لندن 2012 وفضية ريو دى جانيرو 2016 وأخيرًا فضية طوكيو لتواصل تميزها عبر الدورات البارالمبية.