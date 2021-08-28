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​برلماني: محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

09:00 م السبت 28 أغسطس 2021
​برلماني: محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ونائب الأقصر، إن محافظات الصعيد جميعها بلا استثناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة؛ حيث تم إدراج تطويره ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معقبًا "الصعيد كان مهمشًا وحاليًّا القرى تضاهي المدن الحضارية".

وأضاف إدريس، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن إشادة البنك الدولي بالجهود القائمة والإنجازات التي تم حصدها في مختلف قرى الصعيد أكبر دليل على أن القيادة السياسية على الخطى الصحيحة نحو التقدم ومنح المواطن الصعيدي كل سبل الحياة وليس الاقتصار على ذلك؛ بل إعطاؤه الرفاهية، مثمنًا جهود مبادرة حياة كريمة في تنمية محافظات الصعيد.

وتابع النائب: "يتم تطوير مئات القرى بشكل عظيم من توفير للبنية الأساسية وغيرها من الخدمات؛ وأهمها توصيل شبكة الصرف الصحي ودخول المياه العذبة للمنازل.. لذا فنحن أمام إنجاز يشهد له التاريخ بكونه فريدًا من نوعه".

واختتم إدريس تصريحاته قائلاً: كما يعتبر التعليم والصحة أهم المحاور التي ركزت عليها خطة التنمية، وذلك لتنشئة الأجيال الحالية والقادمة في بيئة اجتماعية وصحية جيدة.

مجلس النواب أحمد إدريس الأقصر التنمية المستدامة المدن الحضارية

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