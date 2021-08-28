​مسئول سعودي: توقعات بفتح باب العمرة للمصريين في هذا الموعد

كتب- يوسف عفيفي:

قال المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن قرار فتح الطيران المباشر مع مصر يخص تأشيرة الزيادة والمقيمين الحاصلين على جرعتين من لقاح "كوفيد -19" قبل السفر إلى مصر قادمين من المملكة، وليس المعتمرين.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية في تصريح أدلى به لـ"مصراوي"، أن هذا القرار يبشر بقرب فتح الباب أمام المعتمرين المصريين "إن شاء الله".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، موافقة الجهة المختصة برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق منها القدوم للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، ومن بينهم مصر.

وكانت المملكة العربية السعودية، بدأت في استقبال طلبات العمرة من خارج المملكة يوم 9 أغسطس 2021 دون السماح لمصر وبعض الدول الأخرى البالغ عددهم نحو 13 دولة.

وعلى المستوى المصري، أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن قرار تشغيل رحلات العمرة من مصر، مرهون بإعلان المملكة العربية السعودية لقواعد وضوابط العمرة وأعداد المعتمرين من مصر، والدول التي تسمح لها بالسفر لأداء المناسك.

من جانبه، قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، إن قرار المملكة بعودة فتح الطيران المباشر إليها من لمصر، وعودة المقيمين، "مؤشر مبشر بعودة العمرة قريبا" متوقعا أن يكون بنهاية العام أو مطلع العام المقبل.

وأوضح سلطان لمصراوي، أن أبرز شروط العمرة وفقا للضوابط السعودية تتمثل في: التباعد الاجتماعي والإقامة، ووسائل النقل بتخفيضها نسبة 50%، والتسكين بالغرفة الواحدة بالفنادق اثنين كحد أقصى، على أن يكون التطعيم شرطا أساسيا لبدء العمرة، بالإضافة إلى التأمين الطبي للمعتمر.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، إلى أنه من الوارد أن يكون هناك ضوابط أخرى تخص السوق المصري، سوف يعلن عنها عند التشغيل "إن شاء الله"، لافتا إلى ضرورة التريث حتى تُظهر الأيام المقبلة موقف مصر من العمرة.

وكشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن العمرة ستنطلق عقب تطعيم حوالي 70% من المواطنين بلقاح كورونا واعتماد جميع اللقاحات.

ويتوقع المصدر، تسيير رحلات العمرة من مصر، بنهاية العام الجاري، على أن تعلن الدولة المصرية الضوابط الخاصة بالعمرة، عندما تسمح السعودية للمصريين بالسفر إليها لأداء العمرة، وسيتم نشر الضوابط لتعريف المواطنين قبل سفرهم.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أصدرت الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام، منوهة بأن تحديد الدول التي سيتم استقبال المعتمرين منها وأعدادهم سيتم حسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة والتي يتم تحديثها بشكل دوري.

واشترطت المملكة، استكمال تلقي الجرعات للقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، للراغبين في أداء مناسك العمرة، وإرفاق شهادة التحصين المصدق عليها من الجهات الرسمية فى بلاد المعتمر.

وحددت الضوابط والاشتراطات الخاصة بسكن المعتمرين في فنادق المملكة، بحيث لا يزيد عدد الأفراد عن اثنين لكل غرفة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن متر ونصف بين الأسرّة، وتخصيص 10% من الغرف لعزل أي حالة اشتباه مباشرة.