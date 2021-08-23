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3 توجيهات رئاسية بشأن قطاع التعدين في مصر

04:38 م الإثنين 23 أغسطس 2021
3 توجيهات رئاسية بشأن قطاع التعدين في مصر

الرئيس-عبدالفتاح-السيسى

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير قطاع الثروة المعدنية".

وبحسب بيان، تم عرض جهود الدولة في هذا الاطار وكذلك الشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال التعدين للتعاون في مجال البحث والتنقيب عن المعادن، خاصةً خام الذهب، وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين في مصر بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية التنموية للدولة، وحوكمة المنظومة بالكامل إدارياً ومالياً، بما في ذلك التعاقدات مع الشركاء الاجانب بهدف الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية وحسن ادارتها حفاظا علي حقوق الدولة.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي طاع التعدين صطفى مدبولي جلس الوزراء ارق عامر

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