السياحة: عرض 4 قطع من أزياء واكسسوارات موكب المومياوات الملكية بمتحف الحضارة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عرض المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أربعة قطع من الأزياء والإكسسوارات التي تم استخدامها بالموكب، بالإضافة إلى النوتة الموسيقية والعصا الخاصة بقائد الأوركسترا، و ذلك بمنطقة الاستقبال بالمتحف.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تخليدا للاحتفالية الاستثنائية لموكب المومياوات الملكية والتي جذبت جميع أنظار العالم فى شهر أبريل الماضي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن فكرة عرض هذه القطع تأتي ضمن الأفكار الجديدة التي تطرحها إدارة المتحف من خارج الصندوق لإثراء وتطوير العرض المتحفي به و تخليد ذكرى موكب المومياوات الملكية، مما يعمل على جذب المزيد من الزوار خاصة الذين تابعوا هذا الحدث الاستثنائي وغيرهم من المهتمين بالأزياء.

وأبدى الزائرين، إعجابهم بهذه الفكرة حيث قاموا بالتصوير بجانب هذه القطع معربين عن سعادتهم بهذه الإضافة، التي تذكرهم دومًا بهذا الحدث الذي أبهر العالم.

جدير بالذكر، أن المتحف القومي للحضارة المصرية كان قد استقبل في أبريل الماضي المومياوات الملكية في موكب مهيب قادمة من المتحف المصري بالتحرير، واحتفظ المتحف بعدد من اللوحات الدعائية الخاصة بالموكب تخليدا لذكراه.