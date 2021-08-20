تأخر الرسالة والمركز والأطفال.. تعليمات جديدة للصحة بشأن لقاح المسافرين (مستند)



كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعليمات جديدة بشأن الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد للمسافرين، عبر المنظومة الإليكترونية التي أعدتها الوزارة.

وبحسب التعليمات التي أصدرتها الوزارة مساء أمس، وحصل عليها مصراوي، فإنه إذا كان المواطن مسجلا بياناته على منظومة تلقى لقاح كورونا، ولم يتلق أي من الجرعتين ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين يقوم المواطن بعمل تحويل للطلب إلى مراكز المسافرين عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل، وعمل متابعة لحالة الطلب وإدخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر، واختيار المكان المراد التحويل إليه.

أما في حالة وصول المواطن رسالة تفيد بتحويله لمكان غير أماكن المسافرين ويريد التحويل لأماكن المسافرين على المواطن الانتظار 72 ساعة قبل الدخول والتحويل لمراكز المسافرين، أو عن طريق الاتصال على الخط الساخن 15335 لطلب تحويله إلى قائمة المسافرين وينتظر رسالة بالتوجه إلى مركز تطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقلى لقاح كورونا، أو التوجه لمركز تطعيم المسافرين وسيتم تحويله للتطعيم بالمركز شرط ألا يكون قد حصل على أي جرعات سابقة.

وأشارت وزارة الصحة إلي أنه إذا تلقى المواطن الجرعة الأولى من لقاح (استرازينيكا) ومر عليها أكثر من شهر، يتوجه إلى مركز معلومات المديرية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم لتقديم موعد الجرعة الثانية بشرط أن يكون معه ما يفيد موعد السفر، وإذا كان المواطن قد تلقى الجرعتين الأولى والثانية غير متاح له حاليا تلقى لقاح أخر.

وأشارت الوزارة إلى أنه إذا لم يكن المواطن مسجل بياناته على منظومة تلقى لقاح كورونا، يسجل المواطن بياناته على المنظومة الخاص بتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا ويختار مركز المسافرين ويتلقى رسالة برقم التسجيل المكون من 20 رقم، وينتظر المواطن رسالة أخرى بالتوجه الى مركز تطعيم المسافرين بالموعد المحدد لتقتلى لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظروف تطعيم من هو أقل من 18 سنة، ويشترط أخذ الجرعة الثانية بنفس مكان تلقى اللقاح بالجرعة الأولى ولا يمكن تغيرها.

وبعد تلقي المواطن رسالة للتوجة للمركز لتطعيم الجرعة الأولى (متاح لمدة 48 ساعة) وفي حالة فوات المدة المتاحة بدون تطعيم يقوم بالاتصال على الخط الساخن 15335 لإعادة تفعيل الطلب.

وبالنسبة للجرعة الثانية متاحة للمواطن لمدة 6 أيام بعد التاريخ المحدد لها، وفي حالة فوات المدة المحددة بدون تلقى الجرعة الثانية ولا يوجد ما يفيد اصابته بمرض كورونا فأصبح غير مستحق لتلقيها .

وشددت وزارة الصحة على أنه إذا تلقى المواطن الجرعة الأولى خارج مصر يذكر في شهادة التطعيم الجرعة الأولى دون النظر إلى الجرعات التي تلقيها سابقا بالخارج.