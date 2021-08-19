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السيسي يوجّه باستمرار دراسات تطوير مجالات النقل البحري والموانئ المصرية

05:35 م الخميس 19 أغسطس 2021
السيسي يوجّه باستمرار دراسات تطوير مجالات النقل البحري والموانئ المصرية

جانب من الاجتماع

كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطاً بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة.

السيسي النقل البحري الموانئ المصرية القوات البحرية حسن أبو سعدة

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