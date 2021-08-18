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دون الذهاب لشركة "الكهرباء".. ١٦ خدمة تستطيع إنهاءها من المنزل

05:09 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
دون الذهاب لشركة "الكهرباء".. ١٦ خدمة تستطيع إنهاءها من المنزل

عدادات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر من إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بمعظم خدماتها التى تقدم كافة خدمات قطاع الكهرباء إلكترونيًا؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد وعدم وجود زحام داخل مقرات شركات الكهرباء مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الهدف من إطلاق المنصة هو مساعدة المواطنين على قضاء حوائجهم وتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر فى ظل توجه الدولة بالاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي حتى يستفيد كافة المواطنين بالخدمات التي يحتاجون لها بشكل مستمر.

ونوهت الشركة فى بيان لها، إلى أنه لن يحتاج المواطن للذهاب إلى شركات الكهرباء لقضاء مصالحه.

وفيما يلى يرصد "مصراوي" الخدمات التى تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التي أطلقتها القابضة فى يوليو الماضي، وذلك تمهيدًا لتقديم كافة الخدمات من خلالها، وهى كالآتي:

1- يمكن للمواطن من خلال المنصة الموحدة تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

2- طلب تركيب عداد كودي خدمة العملاء والدعم الفنى.

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك.

4- إرسال قراءة عداد الكهرباء بواسطة المشترك.

5- سداد فواتير استهلاك الكهرباء.

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

9- تغيير اسم صاحب العداد.

10- تقديم طلب فحص العداد.

11- تقديم طلب رفع العداد.

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

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