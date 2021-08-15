​يوسف القعيد لـ"مصراوي": ما يحدث في أفغانستان كارثة تجعل المستقبل مخيف

كتب- أسامة علي:

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، كارثة تجعل المستقبل مخيف في جميع احتمالاته، منتقدًا موقف دول العالم المختلفة والأمم المتحدة، في الوقوف موقف المتفرج مما يحدث.

وأضاف القعيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أنا متعجب من موقف الدول الكبرى مما يحدث، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان يمكن أن تؤجل انسحابها قليلًا، ولو من باب الإعلان عن ذلك فقط، حتى لا يحدث ما حدث من استيلاء طالبان على كامل المدن الكبرى لأفغانستان".

وتابع القعيد: "ما حدث من أخطر ما يمكن، ومع ذلك الكل يقف موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيه، وكنت أتوقع أن يجتمع مجلس الأمن من أجل هذه الكارثة، وإلا فما دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، أو على الأقل يعلن نيته التجتماع، ولكم العالم يتفرج على مأساة مخيفة دون أن يتخذ رد فعل حقيقي".