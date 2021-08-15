برلماني وفدي يطالب بتغيير اسم العاصمة الإدارية لـ"مدينة السيسي الجديدة"

(مصراوي):

أعلن اللواء هاني دري أباظة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تأييد مقترح إطلاق أسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على العاصمة الإدارية الجديدة تحت اسم "مدينة السيسي الجديدة".

وقال أباظة إنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي لمناقشة المقترح ودراسة إمكانية تنفيذه، خاصة وأن فكرة انشاء العاصمة الادارية الجديدة جاءت برؤية ودعم من الرئيس السيسي.

وأشار أباظة إلى أن إطلاق اسم السيسي على العاصمة الإدارية هي رسالة للعالم أجمع وقوى الشر والظلام بأن الشعب المصري يقف خلف الرئيس السيسي على قلب رجل واحد.

وأكد أباظة أن السيسي، حقق إنجازات كثيرة ولم ينسب لنفسه فضل ولم يطلق اسمه على مشروع، بل أنه دائم التكريم لمن صنعوا إنجازات لخدمة الوطن والأولى أن يتم تكريم من أنقذ الوطن وقاده إلى بر الأمان.

وقال أباظة: "أنا داعم لمقترحات حملة دعم الاستقرار الوطني والدعم الإعلامي والسياسي للرئيس، والتي تبنت فكرة تقديم الشكر الواجب للرئيس السيسي من خلال إطلاق اسم السيسي على العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مدينة السيسي الجديدة Elsisi New City وهو أقل تقدير لذلك القائد الذى أعطى ولازال يعطى الكثير ويستحق من جموع الشعب المصري كل الدعم والتقدير".​