3 علامات ورقم هاتف.. خطوات بسيطة للتحقق من جودة مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

دائمًا ما يسعى المواطنين للتأكد من مياه الشرب من"الحنفية" هل هي جيدة وصالحة للشرب أم لا، وهل يوجد أوقات يمكن أن تتغير فيها جودتها وما هي مراحل إنتاج هذه المياه؟

المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى قال لـ"مصراوي"، إن مياه الشرب التي يتم إنتاجها بمحطات مياه القاهرة صالحة للاستخدام بنسبة 100%.

وللتأكد من جودة المياه، قال الشيمي، إذا كانت المياه بلا لون أو طعم أو رائحة فهي سليمة ولا يوجد بها أي مشكلة، وأي مواطن يريد التأكد من جودة المياه عليه التواصل على الخط الساخن 125، وسيتم إرسال موظف متخصص لأخذ عينة من المياه وتحليلها، فلو أظهرت النتائج وجود أي مشكلة سيتم حلها على الفور.

وأشار رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إلى أنه يتم تحليل مياه النيل قبل دخولها المحطات للتأكد من خلوها من السموم، ثم تأتي المرحلة الأولى وهي إزالة الطين والطحالب، ثم إضافة كمية من الكلور في الخزانات، ويتم ضخها بعد ذلك في خطوط نقل المياه لتصل للمواطنين، مؤكدًا أنه في جميع مراحل إنتاج المياه يتواجد كيميائي أخصائي لتحليل المياه في كل مرحلة والتأكد هل هي مطابقة للمواصفات أم لا؟.

وكانت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تمكنت من ضبط مصنع تعبئة مياه طبيعية ماركة مشهورة يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعة 7 و11 و19 لترًا، وبدون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

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