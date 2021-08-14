زيادة الخبز والتموين.. السيسي يكشف الطريق السهل الذي رفض سلوكه

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المواطن يستقبل كلامه بأنه اختار الطريق الصعب للتعامل مع الأزمات التي تواجه الدولة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت: كل الناس تستقبل كلامي بإن أنا باختار الطريق الصعب أوي مش السهل، السهل كنت سبت الناس الغلابة كده وزودت العيش شوية وزودت التموين شوية وخلاص.

وتابع الرئيس: "لأ.. مناكلش ومنعش كده، تقولي تاكل وتعيش كده ولا متاكلش وتعمل زي ما أنا بعمل دلوقتي، لأ، مناكلش ونعيش زي ما بنعمل كده بالشكل المحترم ده".

وأوضح السيسي: "بتكلم في قضايا ومصرّ عليها مش عشان وجهة نظر، أنا قعدت 50 سنة أدرسه، وليه البلد دي كده، وبجيب أمثلة وبختار الوقت اللي أتكلم فيه مع الناس، وبتكلم مع مفكرين بسمع كلامهم من 30 سنة، إحنا كده بنحل المسألة، الأمارة أهي، طب تعالى نتكلم في الإسكان والطريق وقضية المية، إحنا قاعدين نشتغل".