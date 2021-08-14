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الرئيس السيسي: 3 تريليونات جنيه فاتورة الدعم خلال 10 سنوات

10:35 ص السبت 14 أغسطس 2021
الرئيس السيسي: 3 تريليونات جنيه فاتورة الدعم خلال 10 سنوات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدعم يكلف الدولة 275 مليار جنيه سنويا، أي حوالي 3 تريليونات جنيه على مدى 10 سنوات، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الريف المصري يحتاج إلى ثلث قيمة الدعم خلال 10 سنوات.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي صباح اليوم، السبت، من مدينة بدر عددا من المشروعات السكنية المتنوعة.

وقال الرئيس السيسي إن تحسين أحوال المواطنين ليس بالإنفاق فقط بل بضبط النمو السكاني.​

عبد الفتاح السيسي السيسي الدعم مشروع تطوير الريف المصري الحكومة مصطفي مدبولي

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