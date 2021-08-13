بسمة وهبة تستغيث من مارينا: "المركب بيولع" (فيديو)

(مصراوي):

وجهت الإعلامية بسمة وهبة استغاثة عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام" تطلب فيها المساعدة لها وابنتها، بعد اندلاع حريق في مركبها في مارينا 5 بالساحل الشمالي.

وقالت وهبة في فيديو "إنستجرام": "أي حد من أصحابي أو معارفي في مارينا 5 وعنده مركب، يا ريت يتصل بيا ويكلمني، لأني شميت ريحة حريق أسفل المركب، إن شاء الله الموضوع مش كبير، وممكن ننط في البحر، بس محتاجة مساعدتكم".

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A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba)