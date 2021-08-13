Masrawy logo white

بسمة وهبة تستغيث من مارينا: "المركب بيولع" (فيديو)

06:03 م الجمعة 13 أغسطس 2021
بسمة وهبة تستغيث من مارينا: "المركب بيولع" (فيديو)

بسمة وهبة

(مصراوي):

وجهت الإعلامية بسمة وهبة استغاثة عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام" تطلب فيها المساعدة لها وابنتها، بعد اندلاع حريق في مركبها في مارينا 5 بالساحل الشمالي.

وقالت وهبة في فيديو "إنستجرام": "أي حد من أصحابي أو معارفي في مارينا 5 وعنده مركب، يا ريت يتصل بيا ويكلمني، لأني شميت ريحة حريق أسفل المركب، إن شاء الله الموضوع مش كبير، وممكن ننط في البحر، بس محتاجة مساعدتكم".

View this post on Instagram

A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba)

بسمة وهبة مارينا انستجرام حريق

الخبر التالى:

وفد أمريكي ينفذ جولة تفتيشية على إجراءات الأمن في مطار القاهرة نهاية أغسطس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا