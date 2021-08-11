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نتيجة الثانوية العامة.. بيان حكومي بشأن نتائج ومؤشرات النجاح

03:29 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
نتيجة الثانوية العامة.. بيان حكومي بشأن نتائج ومؤشرات النجاح

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد سامي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

وطبقا لما تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء اليوم، فإن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة تؤكد أنها نفس معدلات النجاح المعتادة في الأعوام السابقة، بينما من المتوقع انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية.

مصطفى مدبولي نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2021 طارق شوقي خالد عبد الغفار

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