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طريقة شحن عداد الكهرباء "أبو كارت" عبر الهاتف من خلال خاصية NFC

10:05 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
طريقة شحن عداد الكهرباء "أبو كارت" عبر الهاتف من خلال خاصية NFC

عداد الكهرباء أبو كارت- أرشيفية

كتب-محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين في التعامل مع الشركات والتحول نحو الشبكات الذكية، وأبرزها خدمة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عبر الموبايل.

ويمكن للمستهلك شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عبر الهاتف الخاص به، من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذي يدعم خاصيه NFC التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا.

وفيما يلى "مصراوي" يستعرض طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول :-

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية NFC.

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالي خاصية NFC.

3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

5 - قم باختيار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

6- قم باختيار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

7- قم بإدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

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