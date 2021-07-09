"ثقافتك كتابك" تتصدر مؤشرات القياس الأعلى مبيعا بثامن أيام معرض الكتاب

القاهرة - مصراوي:

أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، استمرار النجاح المبهر لمبادرة ثقافتك كتابك التي انطلقت فعالياتها في افتتاح معرض الكتاب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الحاج علي، في بيان صحفي: بلغت عدد النسخ المباعة من قبل الهيئة بثامن أيام المعرض بالمبادرة 7657 نسخة ليصل بالعدد الإجمالي لمبيعات الهيئة إلى 52 ألف نسخة

وأضاف: إن هذا الرقم المتميز مقارنة بالتحديات الصعبة التي نواجهها، ساهمت في تحقيقه القرارات التي وجهت بها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمتمثلة في حرصها ألا تزيد أسعار الكتب بالمبادرة عن 20 جنيها، فضلا عن تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما أسهم في الإقبال الجماهيرى المضطرد الذي يشهده المعرض يوما بعد يوم.

جدير بالذكر أن أسعار الكتب المشاركة في المبادرة تبدأ من 1 جنيه وحتى 20 جنيه بما يساهم في تحقيق أحد محاور استراتيجية وزارة الثقافة لتنمية الوعى والمعرفة، حيث حققت هيئة الكتاب المشاركة بجناح داخل المبادرة أعلى مؤشرات القياس مبيعا ورواجا.

وضمت قائمة العناوين الأعلى مبيعا وإقبالا من الزوار بجناح الهيئة شملت كتب: "شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، أوقات عصيبة، الأخوة الأعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج، فلاسفة الأندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران.

جدير بالذكر أن مبادرة "ثقافتك كتابك"، تم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع ١١ ناشراً، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب ٢٠ جنيهاً؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.