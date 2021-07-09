"عمليات المعلمين" تتابع تسكين مراقبي الثانوية العامة وتتفقد جودة الاستراحات

كتب مينا غالي:

تابعت النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لنقابة المهن التعليمية عملية تسكين المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة في الاستراحات المخصصة لهم.

وتلقت غرفة عمليات النقابة تقاريرا حول جاهزية الاستراحات ، وتسكين المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات في استراحات تليق بهم. وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رؤساء النقابات الفرعية واللجان التابعة لها بضرورة متابعة وتفقد أحوال المعلمين في الاستراحات وحل أي مشكلة تواجههم.

وتابع محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، ورئيس غرفة العمليات جاهزية استراحات المعلمين بالجيزة، وأكد أن رؤساء الفرعيات واللجان النقابية بالجيزة تفقدوا أوضاع الاستراحات في مدرسة عامر عبد المقصود اداره الدقي، واستراحة مدرسة التربية الفكرية بادارة الدقي، وكذلك الحال في مختلف المحافظات.

وأشار إلى جودة مستوى الاستراحات في القاهرة وفي مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تفقد استراحات إدارة القصير التعليمية لاستقبال مراقبى وملاحظى الثانوية العامة، وكذلك استراحات سنورس، والمنيا وملوي ، والغربية ، وباقي محافظات الجمهورية.

وأكد الأمين العام لنقابة المهن التعليمية أن النقابة تواصل متابعة أحوال المعلمين داخل الاستراحات خلال فترة الإمتحانات، وكذلك متابعة كافة الشكاوي لبحث إزالتها عن طريق غرفة عمليات النقابة.