السياحة: سفراء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يصورون 22 فيلمًا قصيرًا للترويج لمصر

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، بالسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون وعودة الحركة السياحية من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر خاصة بعد تطبيق جواز السفر الصحي الأوروبي.

وبحسب بيان اليوم، أكد وزير السياحة والآثار اللقاء للسفير كريستيان برجر، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تم استعراض الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، والجهود المبذولة لتطعيم العاملين بالقطاع والمواطنين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما أنه جاري تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخرى في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

وتطرق الحديث إلى المبادرة التي أجراها سفراء دول الاتحاد الأوروبي أصدقاء وزارة السياحة والآثار، للترويج السياحي والأثري للمقصد المصري، حيث طلب وزير السياحة من السفير كريستيان برجر بتوجيه الشكر لهم، لافتا إلى أن هذه المبادرة والزيارات تمت بالتنسيق الكامل بين الاتحاد الأوروبي ووزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية.

وفي إطار المبادرة، أجرى 22 سفيراً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي زيارة لبعض الوجهات السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم، وصور كل سفير فيلما قصيرا للترويج للسياحة والآثار المصرية أعرب خلاله عن إعجابه وارتباطه بأحد المقاصد السياحية أو الأثرية.

ونشر السفراء هذه الأفلام على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك- انستجرام- تويتر- يوتيوب" الخاصة بهم وبسفارات بلادهم.

وناقش اللقاء أيضا، مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير والذي يتم تنفيذه على ثلاثة مراحل بالتعاون من الاتحاد الأوروبي من خلال تحالف لأهم خمسة متاحف أوروبية وهي: متحف اللوفر بباريس، المتحف المصري بتورين، المتحف القومي للآثار بليدن، المتحف المصري ببرلين، المتحف البريطاني بلندن.​