محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف محور خاتم المرسلين بالعمرانية

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ وتطوير محور خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وتابع المحافظ أعمال استكمال فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع خاتم المرسلين وذلك من منطقة البنك الأهلي المصري وحتي شارع فلسطين بالإضافة إلي استكمال الأعمال من شارع فلسطين وحتى شارع استديو الأهرام بالاتجاه لمقابل للوقوف علي مستوى الأعمال ومدى الالتزام بالمواصفات المحددة.

ووجه المحافظ، رئيس حي العمرانية بوضع لافتات لإرشاد المواطنين بضرورة وقوف السيارات بالتوازي مع الرصيف لعدم إعاقة الحركة المرورية، بالإضافة إلى ضبط مناسيب بالوعات الأمطار بطول الطريق.

وحرص راشد، علي معاينة أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بطول الشارع موجها بضرورة أن تعكس المظهر الجمالي وذات نسق موحد وسرعة إنجاز الجدول الزمني للأعمال.

واستمع المحافظ، لآراء المواطنين في الأعمال التي تم تنفيذها بالشارع، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمد نور رئيس حي العمرانية.