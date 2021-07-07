Masrawy logo white

التموين: حملات على مخابز ومنافذ صرف السلع لضمان وصول الدعم لمستحقيه

06:09 م الأربعاء 07 يوليه 2021
التموين: حملات على مخابز ومنافذ صرف السلع لضمان وصول الدعم لمستحقيه

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تسيير حملات على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد مديرو المديريات أن الوزير، يوجه دائماً بتسيير حملات على الأسواق لمتابعة المعروض فيها من حيث الجودة، ووضع السعر على السلع المعروضة، مشيرين إلى أن المديريات تسير يومياً حملات على الأسواق والسلع المعروضة، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية، والمخابز التي يصل عددها إلى حوالي 30 ألف مخبز، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ونتائج هذه الحملات.

وأعلنت مديرية تموين المنيا أنه تم تحرير 7 محاضر نقص وزن بقرية تله، وأربع محاضر مواصفات ومحضر تصرف الرصيد الاستراتيجي، وعدد 8 محاضر عدم إعلان بالقرية التابعة لمركز المنيا.

وفي محافظة الغربية أعلنت المديرية عن تحرير محضر ضبط مصنع و كسارة بلاستيك بقرية دفره، والتحفظ على مليون سرنجة وأجهزة محاليل وتوالف مستشفيات، وعدد 11 شيكارة مواد خام بلاستيكية زنة الشيكارة 25 كيلو/ جرام.

وقامت المديرية بتحرير محضر لمحل بقالة وعطارة في قسم أول طنطا، بعد ضبط كميات من السلع الغذائية وعبوات الزيوت منتهي الصلاحية.

وفي محافظة بني سويف تم ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص بكمية تصل إلى 50 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدد خمس محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و عدد ثلاث محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد أربع محاضر عدم إعلان عن الأسعار.​

على المصيلحى وزارة التموين السلع التموينية المخابز

الخبر التالى:

معرض القاهرة الدولى للكتاب يستقبل 35 رحلة جماعية

كورونا.. لحظة بلحظة

164

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

567

متعافون اليوم

282421

إجمالي الإصابات

16306

إجمالي الوفيات

215419

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا