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إزالة سوق وجراج عشوائي.. الجيزة تجري حملات ببولاق الدكرور وشمال المحافظة

12:18 م الأربعاء 07 يوليه 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها أجرت حملاتها لرفع الاشغالات وكافة أوجه الإشغال للطريق العام في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لتحقيق الانضباط.

وجاءت تفاصيل الحملات على النحو التالي:

بولاق الدكرور

- إزالة سوق عشوائي بشارع ترعة عبدالعال1 والتحفظ على المضبوطات وإيداعها في مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية.

- شن حملة إشغالات ليلية بشوارع المساكن وترعة المجنونة والدائري وتم التحفظ على 2 تروسيكل وسيارة تستخدم في تجارة الأحذية والكوتشهات التي تعيق حركة المارة والسيارات وتم إيداع المضبوطات مخازن الحي.

- سحب ونش وإيقاف أعمال بناء سور فوق سطح العقار بالعنوان كفر طهرمس شارع داير الناحية خلف مسجد التوحيد

شمال الجيزة

- ضبط عدد ٢٠ شيشة من ٣ مقاهي بحي شمال الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- حملة بقطاع عزبة المطار والبراجيل تم فيها إزالة جراج سيارات لتعديه على الطريق العام وإشعال الطريق.

- حملة إشغالات بقطاع المنيرة الغربية بمدينة الأمل وشارع الأقصر تم فيها مصادرة عربة كارو ٤ عجل وأنابيب بوتاجاز ميزان وواحد ماكينة طعام وترابيزة وإيداعها مخازن الحي.

إزالة سوق وجراج عشوائي الجيزة بولاق الدكرور رفع الاشغالات

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