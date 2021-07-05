"المقامات الشعبية".. أبرز أنشطة قصور الثقافة فرع الجيزة

(مصراوي):

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع الجيزة.

وعقد نادي الأدب بقصر ثقافة الجيزة ندوة بعنوان (المقامات الشعبية ووسائل جذب الشعراء للأندية الأدبية) أدارها الدكتور ربيع شكري، وشارك فيها الشعراء أميرة أحمد، وأحمد شعبان، كما أقام القصر ورشة تدريب على فن الباليه، وتعليم العزف على آلة الفيولينة.

وناقش قصر ثقافة البدرشين كتاب بعنوان "التنمية الثقافية" تأليف د. فؤادة البكرى، أوضح الكتاب مصطلح الثقافة ومعناها باعتبارها المجموعة الكاملة من السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية المميزة التي تميز المجتمع أو المجموعة الاجتماعية، وتشمل جميع أنماط الحياة والحقوق الأساسية للإنسان وأنظمة القيم والتقاليد والمعتقدات.

فيما نفذ بيت ثقافة طموه ورشة فنون تشكيلية تناولت التعبير عن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بينما أقامت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة تدريبات على الفنون الشعبية لأوبريت "الليلة الكبيرة".

وناقشت مكتبة سقارة كتاب بعنوان "مصر الفرعونية" تأليف ميريام رزق الله، الذي يعرض الحياة المصرية القديمة وما تميزت به في فنون العمارة، التحنيط، والمعتقدات الدينية، وكذلك ناقشت مكتبة صول كتاب "الغرب وأسباب ثرائه" تأليف الدكتور صليب بطرس، الذي يقدم دراسة واضحة لتطور العالم الغربي منذ العصور الوسطى.

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