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زلزال بقوة 4.4 درجة شمال شرق مطروح

08:32 م الأحد 04 يوليه 2021
زلزال بقوة 4.4 درجة شمال شرق مطروح

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 287 كم شمال شرق مرسي مطروح (البحر المتوسط).

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 7.30 مساءً بالتوقيت المحلي، بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 33.6598 شمالا، وخط الطول 28.5451 شرقا، على عمق 65 كم.

وأضاف المعهد أنه لم يرد له حتى الآن ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مرسي مطروح البحر المتوسط

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