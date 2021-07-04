1700 نسخة من أمهات الكتب حصيلة مبيعات دار الكتب في 3 أيام من معرض الكتاب

(مصراوي):

قالت الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن إجمالي مبيعات الدار خلال الثلاثة أيام الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 وصلت إلى 1735 نسخة من كتب التراث والكتب المحققة.

وأوضحت أن أكثر العناوين الأكثر مبيعًا هي عجائب الآثار "4 أجزاء"، أبكار الأفكار "5 أجزاء"، جواهر القرآن، عيون التواريخ "6 أجزاء"، ألف ليلة وليلة "12 جزء"، كتاب الأمالي للقالي "4 أجزاء"، أخبار البلدان "2 جزء"، أنباه الرواه على أنباه النحاه "4 جزء"، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا "4 أجزاء" ووثائق الديواني العالي.

وأضافت: "الهيئة تقدم خصمًا يصل إلى 25% على إصداراتها لجميع رواد المعرض".

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنية بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.