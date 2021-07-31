الأنبا أنجيلوس يترأس اجتماع الدائرة الأولى للأحوال الشخصية للأقباط

كتب- مينا غالي:

اجتمع الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية ورئيس الدائرة الأولى للمجلس الإقليمي للأحوال الشخصية (القاهرة والجيزة وأفريقيا)، اليوم، بآباء المجالس الفرعية التابعة للمجلس الإقليمي.

بدأ الاجتماع بكلمة روحية، ثم وضع مع الآباء الحاضرين خطة العمل للسنوات الثلاثة القادمة التي هي فترة المجلس الحالي، كما أجاب الأسئلة المطروحة.

وكان أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا في 4 يوليو الجاري، بإعادة تشكيل المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية (دورة 2021-2024م).

وتوجه البابا بالشكر لأعضاء المجالس الإقليمية الإكليريكية للأحوال الشخصية (دورة 2018-2021م) تحت إشراف الأحبار الأجلاء الذين قاموا بمجهود كبير في هذه الخدمة الجديدة وهم: 1- نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ وتوابعها دائرة القاهرة. 2- نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها دائرة الإسكندرية والوجه البحري. 3- الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن دائرة الوجه القبلي.