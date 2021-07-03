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المتحدث الرئاسي ينشر صور افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

06:49 م السبت 03 يوليه 2021
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  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
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(مصراوي):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاعدة 3 يوليو البحرية، اليوم السبت، في منطقة جربوب بمحافظة مطروح.

وحضر حفل الافتتاح محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وعدد من وزراء الدفاع.

وتعد القاعدة هي الأكبر في مصر على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتهدف إلى تأمين المصالح المصرية وصد أي أخطار قد تأتي من البحر المتوسط أو الساحل الاستراتيجي الشمالي الغربي.

قاعدة 3 يوليو البحرية قاعدة 3 يوليو الرئيس السيسي جربوب مطروح محمد بن زايد محمد المنفي

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