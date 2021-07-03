أكاديمية البحث العلمي تدعو الجمهور لزيارة جناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- داليا شبل:

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجمهور لزيارة جناحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، للتعرف على إصدارات الأكاديمية التي تضم مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الأبعاد ومجلة العلم.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في تصريح اليوم ، أن مشاركة الأكاديمية في المعرض تأتي كونه أهم وأكبر تجمع ثقافي مصري ولتسهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي.

وأوضح أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، حيث تعد الأكاديمية أكبر ناشر علمي في مصر حيث تقوم بنشر كتب تبسيط علوم فى الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية وجائحة كورونا مجالات الفضاء والغذاء وعلوم البحار والسرطان والمناعة والأخلاقيات، والدليل الفلكي للعام الهجري و"كتالوج" الزلازل السنوي، بجانب إصدار سلسلة جديدة للقصص العلمية للأطفال.

وأضاف أن الأكاديمية تصدر سنويا سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران.

ولفت إلى أنه تم زيادة سلسلة جديدة مخصصة للأطفال وهي قصص علمية مبسطة سلسلة ريم وكريم وعالم الميكروبات وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين، مؤكدا أنه يراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص.

وأشار إلى أنه قد صدر عن الأكاديمية ما يقرب من 70 كتابا في المجالات العلمية المختلفة، وتعد الأكاديمية أيضاً من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية حيث تدعم الأكاديمية وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في كافة مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية.

وقال إن الأكاديمية تشارك في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم التي تم إصدار 536 عددا منها، وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1976 ومستمرة حتى الآن.

وأضاف أن الأكاديمية تقوم بإهداء المجلة لجهات عديدة، بالإضافة لخرائط الطريق الصادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة.

وأوضح أن هذا العام يشارك في المعرض مكتب براءات الاختراع والشبكة القومية للمعلومات وقطاع الإعلام والتوثيق بالأكاديمية بإصداراته في المعرض، كما سيعرض داخل جناح الأكاديمية الإنتاج المشترك للأكاديمية والأزهر الشريف وهو مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد" الأزهر" الجزئيين الأول والثانى والثالث والرابع والذى يعرض فى رمضان من كل عام.

وتابع أنه يعرض كذلك مسلسل "نور وبوابة التاريخ"، وهو توظيف جديد للكارتون والجرافيك والرسوم المتحركة في إلقاء الضوء على وسطية وتاريخ الأزهر الشريف ودور العلماء المسلمين العرب فى إثراء البشرية بعلومهم.

وأكد أن ما قدمته الأكاديمية في مجال الثقافة العلمية فى الفترة الأخيرة كبير ومتنوع ومبتكر ويخدم مجتمع البحث العلمي والمجتمع، مشيرا إلى قائمة مشروعاتها في مجال الثقافة العلمية ومنها برنامج المسابقات التلفزيوني القاهرة تبتكر ومعرض القاهرة الدولي للابتكار ومتاحف العلوم وعروض تبسيط العلوم، إلى جانب أن الأكاديمية هي الشريك العلمي الوطني في مختبر الشهرة وبنك المعرفة المصري.