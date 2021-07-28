كورونا في 24 ساعة| 4 وفيات جديدة بمصر.. ومنح أكثر من 3.89 مليار جرعة لقاح عالميًا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 654 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228624 حتى اليوم.

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