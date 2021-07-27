بلينكن يبدأ زيارة للهند لبحث المصالح الأمنية ومواجهة كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

يبدأ أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، زيارة اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في الفترة وتستمر يومين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذه الزيارة تستهدف إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة بين البلدين والتعاون بشأن الأولويات المشتركة.

وأضاف المتحدث أن بلينكن سيلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية جايشانكار لمناقشة العديد من القضايا ، بما في ذلك التعاون المستمر في جهود الاستجابة لجائحة كورونا، والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والمصالح الأمنية الإقليمية المشتركة إضافة إلى أزمة المناخ.