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العودة لإرشادات أشد صرامة بشأن الكمامات في أمريكا لمواجهة سلالة دلتا

09:04 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
العودة لإرشادات أشد صرامة بشأن الكمامات في أمريكا لمواجهة سلالة دلتا

الكمامات في أمريكا

نيويورك - (د ب أ)

قرر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة العودة إلى إرشادات أشد صرامة بشأن استخدام الكمامات، ونصحوا بأن يرتديها من تلقوا التطعيم بالكامل في الأماكن العامة المغلقة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بسرعة في إطار الاستجابة لارتفاع عدد الإصابات سلالة دلتا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وستوصي هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن يضع المعلمون والموظفون والطلاب وزوار المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية كمامات في الأماكن المغلقة بغض النظر عن تلقيهم التطعيم من عدمه، وفقا لعرض أولي للإرشادات التي سيتم إصدارها في وقت لاحق اليوم.

ويحذر أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن الولايات المتحدة تتحرك في الاتجاه الخاطئ في مكافحة موجة (كوفيد-19) الجديدة التي تسببت بها سلالة دلتا.

الكمامات سلالة دلتا أمريكا فيروس كورونا

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