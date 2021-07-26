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تفاصيل مشاركة وزير الكهرباء في تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة النووية

06:04 م الإثنين 26 يوليه 2021
تفاصيل مشاركة وزير الكهرباء في تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة النووية

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن رئيس شركة روساتوم الروسية التي ستنفذ مشروع محطة الضبعة النووية، وجَّه دعوة إلأى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمشاركته وحضوره بدء تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بالمحطة النووية في الضبعة في روسيا الشهر المقبل، يرافقه وفد مصري رفيع المستوى يضم رؤساء الهيئات النووية الذرية والراقبة النووية والإشعاعية وعدد من قيادات هيئة المحطات النووية.

وتابع المصدر، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، بأنه من المرتقب تشغيل الوحدة الأولى بمفاعل الضبعة النووي خلال عام 2028 المقبل، على أن يتم أيضًا بدء تشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة بمفاعل الضبعة النووي في فبراير 2030.

وأكد المصدر أنه تم الانتهاء من إنشاء السور الشبكي حول الموقع بأكمله، وجار حاليًّا إجراء التسوية الرأسية لأرض الموقع، مشيرًا إلى أن الهيئة حصلت على تقرير الأمان النووي من قِبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الذي يعد آخر الخطوات التي تسبق الحصول على إذن بدء الإنشاءات.

ونوه المصدر بأنه من المرتقب الحصول على إذن الإنشاء ووضع الصبة الأولى من الخرسانة لأول وحدة داخل المفاعل في النصف الثاني من عام 2022، ووضع أول طوبة قبل 6 أكتوبر عام 2022.

محمد شاكر المحطة النووية وزارة الكهرباء شركة روساتوم الروسية محطة الضبعة النووية

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