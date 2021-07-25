أجواء حارة والعظمى 36.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة نسبيا على شمال البلاد نهارا والمعتدلة ليلا، كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد لتقليل من حدة الإحساس بالحرارة.

كما توجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات، وتسجل القراءة 34 : 36 درجة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة من 36 : 38 درجة، وتتراوح على المناطق الجنوبية من 37 إلى 40 درجة، والسواحل الشمالية 30: 32 درجة.

ونصحت الهيئة بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، حيث يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: "تهدأ الرياح على مسطح البحر المتوسط لتبدأ الأمواج بالانخفاض تدريجيا على شواطئ المدن الساحلية".

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