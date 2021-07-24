​جرّاح ألماني يوضح.. هل يمكن وراثة مرض السرطان؟

كتب- أسامة علي:

كشف الجراح الألماني الشهير، ماركوس بوشلر، أستاذ الجراحة بجامعة هايدلبرج بألمانيا، إمكانية وراثة مرض السرطان.

وقال بوشلر، خلال حواره مع "كونسلتو" إحدى منصات مؤسسة "أونا" إنه يمكن وراثة مرض السرطان إذا كان هناك تاريخ مرضي في العائلة يصبح هناك عامل خطورة، مضيفًا: "إذا كان على سبيل المثال جدك ووالدك أصيبا بسرطان القولون فمن الوارد وجود خطر الإصابة بالمرض ذاته لديك".

وأضاف أستاذ الجراحة الألماني: "ولكن ذلك ليس العامل الحاسم، هناك عوامل خطورة أخرى يقع عليها عبء الإصابة مثل نمط الحياة والتدخين والتغذية السيئة".