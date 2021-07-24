اليوم.. شلالات نياجرا العالمية تكتسي بعلم مصر احتفالا بثورة يوليو

قررت السلطات الكندية إضاءة شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصري في تمام الرابعة فجر اليوم السبت، وذلك احتفالا بالعيد القومي لمصر (ثورة 23 يوليو) بتنظيم من السفارة المصرية في كندا.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، إنه سيتم إضاءة شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصري وذلك للعام الثاني على التوالي في تمام الساعة 4 فجر يوم السبت الموافق 24 يوليو بتوقيت مصر، العاشرة مساء اليوم 23 يوليو بتوقيت مدينة تورونتو.

وأضافت الوزارة: دعت سفارة جمهورية مصر العربية في أوتاوا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أعضاء الجالية المصرية في كندا بالمشاركة في تلك اللحظة الفريدة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة بالتقاط صور تذكارية وإرسالها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة المصرية لنشرها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.