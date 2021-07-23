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آخر أيام العيد.. 20 صورة ترصد بهجة الأطفال في أحد ملاهي القليوبية

09:52 م الجمعة 23 يوليه 2021
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  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
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كتب- مصراوي:

تصوير- أحمد جمعة:

رصدت عدسة "مصراوي" بهجة العشرات من الأطفال في أحد الملاهي الكبيرة بمحافظة القليوبية، قبيل غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك.

وشهدت الملاهي في منطقة القناطر بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من الأسر المصرية للاستمتاع باللحظات الأخيرة من العيد.

يذكر أن محافظ القليوبية أصدر قرارا بحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

القليوبية الملاهي الأطفال أيام العيد عيد الأضحى المبارك

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