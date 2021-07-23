السيسي ممازحا أحد الضباط المشرفين على تطوير محاور الإسكندرية: "جيتوا في العيد ليه"

كتب- محمد نصار:

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد ضباط القوات المسلحة المشرفين على أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، قائلاً: "جيتوا في العيد ليه"، ليرد الضابط قائلاً: "لينا الفخر يا فندم".

وكان الرئيس السيسي، قد تفقد صباح اليوم أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالي أطوال 140 كم، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري.

كما حرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير اخذًا في الاعتبار طبيعة الأراضي في تلك المنطقة التي يمر بها المحور.