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في كرة الريشة الطائرة.. برلمانية تبدأ مشوارها في الأولمبياد السبت

11:53 م الخميس 22 يوليه 2021
في كرة الريشة الطائرة.. برلمانية تبدأ مشوارها في الأولمبياد السبت

مجلس النواب

مصراوي

تبدأ النائبة هادية حسني السعيد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والبطلة الأولمبية المصرية بطلة كرة الريشة الطائرة، مشوارها في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو بلقاء الفريق الياباني في لقاء زوجي كرة الريشة الطائرة.

ويقام اللقاء السبت المقبل، في تمام الـ 11 صباحاً بتوقيت القاهرة، وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب للنائبة هادية حسني، ولجميع الفرق واللاعبين المصريين التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.

مجلس النواب هادية حسني كرة الريشة الطائرة الأولمبياد الألعاب الأولمبية

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