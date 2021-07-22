في كرة الريشة الطائرة.. برلمانية تبدأ مشوارها في الأولمبياد السبت

مصراوي

تبدأ النائبة هادية حسني السعيد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والبطلة الأولمبية المصرية بطلة كرة الريشة الطائرة، مشوارها في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو بلقاء الفريق الياباني في لقاء زوجي كرة الريشة الطائرة.

ويقام اللقاء السبت المقبل، في تمام الـ 11 صباحاً بتوقيت القاهرة، وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب للنائبة هادية حسني، ولجميع الفرق واللاعبين المصريين التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.