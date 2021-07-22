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الزراعة: 31 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى

03:30 ص الخميس 22 يوليه 2021
الزراعة: 31 ألف زائر لحديقة الحيوان في ثاني أيام عيد الأضحى

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القاهرة- (أ ش أ):
قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 31 ألف زائر في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منها ارتداء الكمامات وتوفير أجهزة قياس الحرارة عند البوابات.

وأضاف إبراهيم، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وجه بتقديم وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، فضلا عن الاهتمام بتطويرها، لافتًا إلى أن الحديقة بدأت في استقبال زوارها منذ السابعة والنصف صباحا.

وأضاف أن دخل حديقة حيوان الجيزة اليوم بلغ 200 ألف جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخها، ما يدل على إقبال المواطنين لما لمسوه من تجديد وتطوير في الحديقة من حيوانات جديدة ومسطحات خضراء، فضلا عن الألعاب الترفيهية.. مشيرا إلى البدالات المائية التي تم افتتاحها مؤخرا، وحديقة الحيوان الأليفة.

وأوضح المستشار الإعلامي أن حديقة الحيوان الأليفة تعتبر من أهم مصادر السعادة للأسرة المصرية، حيث يوجد تفاعل مباشر بين الزائر والحيوان.. مشيرا إلى وجود فقرة تعليمية للأطفال من خلال تعليمهم كيفية التعامل والتصوير وإطعام الحيوانات، وعدم إيذاء الحيوانات.

وأشار إلى أن هناك منطقة ملاهي ترفيهية على أعلى مستوى، كما تم صيانة دورات المياه، ووجود شركة أمن وفرقة نظافة على أعلى مستوى

وزارة الزراعة حديقة الحيوان فيروس كورونا عيد الأضحى

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