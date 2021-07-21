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القوى العاملة: قرار جديد من السعودية بشأن إقامات الوافدين بالخارج وتأشيرات الزيارة

11:50 ص الأربعاء 21 يوليه 2021
القوى العاملة: قرار جديد من السعودية بشأن إقامات الوافدين بالخارج وتأشيرات الزيارة

محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف قرار المملكة بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج السعودية، فضلًا عن تأشيرات الزيارة، والخروج والعودة، آليًا دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس 2021.

وأوضح الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن هذا التمديد جاء إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدره وزير المالية، وبدأت المديرية العامة للجوازات في تنفيذه في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية كوفيد - 19، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض، أن الجوازات أشارت إلى أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، إلى يوم 31 أغسطس 2021.

القوى العاملة محمد سعفان العمالة المصرية السعودية التمثيل العمالي الجوازات والإقامة

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