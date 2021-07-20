بالصور- حديقة الحيوان تستقبل 10 آلاف زائر أول أيام عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة زوارها في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تواجد الآلاف من المواطنين وسط إجراءات مشددة لتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء في العيد.

وحددت حديقة الحيوان بالجيزة، 5 جنيهات كسعر موحد لتذكرة حديقة الحيوان بالجيزة 2021، على أن تكون مواعيد العمل في عيد الأضحى 2021، من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساء يوميًا.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 10 آلاف زائر من الصباح الباكر حتى إغلاق أبواب الحديقة، مشيرًا إلى أن الحديقة تتمتع بالعديد من الحيوانات ذات العروض الترويجية المبهجة وحديقة الطفل والملاهي والطفط.

وأضاف رجائي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الأعداد لم تكن كبيرة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن إدارة الحديقة قررت مد الإغلاق من الساعة 4 إلى السابعة مساء يوميًا.