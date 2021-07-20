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بالتزامن مع زيادة الشراء.. لجان رقابية مكثفة على محلات الذهب خلال أيام العيد

11:30 ص الثلاثاء 20 يوليه 2021
بالتزامن مع زيادة الشراء.. لجان رقابية مكثفة على محلات الذهب خلال أيام العيد

صورة أرشيفية لمحل مشغولات ذهبية

كتب- محمد سامي:

تتزايد حركة شراء الذهب بالتزامن مع الأعياد، وخلال أيام عيد الأضحي المبارك يزداد فيها معدلات إقبال المواطنين على شراء منتجات المعادن الثمينة، شكلت مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين، لجانا لتكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة خلال أيام العيد، للتأكد من عدم التلاعب في المنتجات المطروحة بالأسواق.

وبحسب بيان، فإن مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين بالتعاون مع إحدى الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية، تم دمغ ما يقرب من 5 آلاف قطعة ذهب بالليزر كمرحلة تجريبية للوقوف على آليات تنفيذ المشروع، كما ستقوم المصلحة بتسليم إحدى هذه الشركات أجهزة قارئ الأعيرة لاختبار عملية الدمغ تمهيدا لاستكمال شبكة النظام الإلكتروني للمشروع خاصة وأن كل قطة مشغولات ذهبية سيكون لها باركود مسجل لدى المصلحة سيحد من التلاعب والغش في المنتجات الذهبية.​

محلات الذهب عيد الأضحي المعادن الثمينة أسعار الذهب

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