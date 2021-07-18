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نائب وزير الطيران يتفقد مطار القاهرة لمتابعة كثافة التشغيل (صور)

11:20 م الأحد 18 يوليه 2021
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كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب، بما يحقق رضا جميع المسافرين ومرتادي المطار، والاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

جاءت الجولة في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بمتابعة حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي، والتي تشهد كثافة عالية بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع مناع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الأمنية وانسيابية حركة الركاب عند المداخل وكاونترات السفر والجوازات، وغيرها من مراحل السفر، كما تفقد الطيار منتصر مناع، صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب 3، ومنطقة سيور الحقائب والأسواق الحرة.

منتصر مناع وزارة الطيران المدني مطار القاهرة حركة السفر

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