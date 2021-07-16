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رئيس الإنجيلية: "حياة كريمة" أيقونة خير سيظل اسمها محفورًا في وجدان المصريين

02:11 ص الجمعة 16 يوليه 2021
رئيس الإنجيلية: "حياة كريمة" أيقونة خير سيظل اسمها محفورًا في وجدان المصريين

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب- مينا غالي:

أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن فخرها واعتزازها الكامل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" المشروع القومي الحقيقي للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور القس أندريه زكي إن ما تشهده بلادنا اليوم هو حلم تحول إلى حقيقة، بإرادة قيادة سياسية قادرة على تحويل الأحلام والطموحات إلى حقيقة، بسواعد أبنائها من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.

وأضاف زكي: "نؤمن إيمانًا كاملًا بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية في دعم وبناء المواطن المصري، والمساهمة في إرساء قواعد العيش الكريم، ولهذا نؤكد على فخرنا وتقديرنا للقيادة السياسية في تحقيق أيقونة الخير حياة كريمة للريف المصري، والتي سيظل اسمها محفورًا في وجدان المصريين وعقولهم لأجيال والأجيال القادمة".

القس أندريه زكي الهيئة القبطية الإنجيلية مبادرة حياة كريمة

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