8 أيام.. تعديل إجازة عيد الأضحى بتوجيهات رئاسية

كتب- محمد غايات:

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

ووفق القرار، تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".