القوى العاملة: تعيين 18 شابا والتفتيش على 211 منشأة بالوادي الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد قامت بتعيين 18 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوي الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 263 من راغبي العمل وتوفير 13 فرصة عمل.

وأضاف سعفان، في بيان، اليوم الخميس، أن المديرية استخرجت 26 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة، وفي مجال علاقات العمل، تلقت 4 شكاوى عمالية تحت البحث والدراسة، مشيرا إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية منحا لـ 27 عاملاً من المسجلين بالإدارة بإجمالي قيمة 58 ألف جنيه.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية -في تقريره للوزير حول ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش على 211 منشأة، دورياً ومن خلال حملات، وتم تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، بجانب تنظيم ندوتي توعية بالإجراءات الاحترازية وقوانين العمل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 45 منشأة، وإعادة التفتيش على 45 منشأة، مما أسفر عن تحرير 8 محاضر، وتنظيم 3 حملات تفتيشية، وعمل 17 قياسا ميدانيا، وبحث شكوتين وعقد 15 ندوة توعية.

وأوضح أنه بمجال التدريب المهني، تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 15 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز تدريب مهني باريس، والانتهاء من دورة تدريبية لـ 30 متدربة على مهنة السجاد والكليم، والمشغولات اليدوية بمركز تدريب الفرافرة، كما تم تنفيذ دورة تدريبية لـ 15 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية بمركز الداخلة (موط).

وأشار إلى أنه تمت متابعة 180 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي؛ للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.​