ما القطاعات التي سيديرها القطاع الخاص في أنشطة السكة الحديد؟.. كامل الوزير يُجيب

كتب- أسامة علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن كل وسائل المواصلات الحديثة؛ مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل وترام الرمل ومترو أبو قير وأوتوبيسات BRT، سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلي قطاع خاص دوليين متخصصين.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و9 شركات مصرية وطنية من كبريات شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، التي شهدها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء؛ بهدف التعاون بين القطاعَين العام والخاص في المشاركة في إنشاء عدد من الشركات لإدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكك الحديدية بالاشتراك مع مكاتب استشارية دولية ومشغلين دوليين، وصولاً إلى تقديم خدمة متميزة للجمهور، والارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل الملايين من الركاب سنويًّا، وتحسين أحوال العاملين بالهيئة.

وأضاف وزير النقل أن دخول القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل أنشطة السكة الحديد يشتمل على قطاعات عربات الركاب والبضائع وجرارات السكة الحديد وقطاع إصلاح وصيانة وتجديد خطوط السكة الحديد، بالإضافة إلى إنشاء شركات في مجال الورش المختلفة بهيئة السكة الحديد.

ولفت الوزير إلى أن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية- إنشاء شركة للخدمات المتكاملة- إنشاء شركة للنقل المتميز- قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسي- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع- إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين- مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية- إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

وأشار الوزير إلى أن البروتوكول يشمل قيام الشركات بالتقدم بمكتب استشاري دولي متخصص لإجراء كل الدراسات اللازمة لوضع تصور شامل لمنهجية نقل إدارة وتشغيل بعض القطارات من الهيئة إلى القطاع الخاص وكذا التقدم بمشغل عالمي له خبرة في تشغيل القطارات، لافتًا إلى أن هذه الشركات ستشهد اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري، وأن نسبة العاملين المصريين في هذه الشركات لا تقل عن 90% من إجمالي حجم العاملين.

جدير بالذكر أن الشركات التي قامت بتوقيع البروتوكول مع هيئة السكة الحديد هي (شركة أوراسكوم- شركة السويدي إلكتريك- شركة سمكريت- شركة المقاولون العرب- شركة كونكورد- شركة حسن علام- شركة الغرابلي- شركة الكان- شركة تراينجل).